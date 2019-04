Uber doet aanvraag beursnotering New York

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, heeft zijn langverwachte aanvraag ingediend voor een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE). Het bedrijf zal worden verhandeld op Wall Street onder het beurssymbool UBER.

Het in San Francisco gevestigde Uber zou bij zijn beursgang mikken op een bedrijfswaarde van 90 miljard tot 100 miljard dollar. De beursgang wordt begeleid door de banken Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays en Citigroup. Ook andere partijen zijn betrokken bij de gang naar de aandelenmarkt.

Tot de grootste investeerders van in het in 2009 opgerichte bedrijf behoort onder meer het Japanse technologieconcern SoftBank. Verdere details over de aandelenemissie zullen later naar buiten worden gebracht. Het zou gaan om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit. Naar verluidt zou de stap naar de beurs op 10 mei moeten plaatsvinden.

Uber is verlieslatend, mede vanwege de vele investeringen die het bedrijf doet. Zo geeft de onderneming grote bedragen uit aan bijvoorbeeld onderzoek naar zelfrijdende auto’s en investeringen in maaltijdbezorgingsdiensten. Het onderliggend verlies kwam vorig jaar uit op 1,8 miljard dollar, op een omzet van 11,3 miljard dollar. Uber denkt dat deze verliezen voorlopig zullen aanhouden.