Uber creëert miljardenvoordeel via Nederland

Uber rekent op een belastingaftrek van miljarden dollars vanaf op het moment dat het technologiebedrijf winst begint te maken. De onderneming, die nu nog verlies draait, maakt daarvoor gebruik van het Nederlandse belastingregime, meldt Bloomberg.

Het persbureau baseert zich op de ‘kleine lettertjes’ in het bedrijfsverslag over het eerste kwartaal van het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app. Uber rekent zelf op een belastingaftrek in het buitenland van in totaal 6,1 miljard dollar, blijkt uit het kwartaalbericht.

De Amerikaanse onderneming haalde intellectueel eigendom in maart weg bij een brievenbusfirma in Bermuda en bracht deze onder bij zijn Nederlandse dochteronderneming. Voor inkomsten uit immateriële bezittingen, zoals merkrechten of royalty’s, geldt hier een gunstig regime.

Uber verwacht niet direct kunnen profiteren van de belastingmeevaller, omdat het bedrijf momenteel nog miljarden dollars verlies lijdt.