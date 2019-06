Uber-concurrent Bolt keert dinsdag terug in de straten van Londen nadat het bedrijf de Britse hoofdstad twee jaar geleden verliet. Taxify, zoals Bolt toen heette, kreeg geen vergunning van de overheid voor deze dienst.

Bolt is vooral sterk in Centraal en Oost-Europa en grote Afrikaanse steden. Bolt claimt dat het veel minder commissie int dan Uber. In 2018 haalde Bolt 175 miljoen dollar op, onder meer van de Duitse autofabrikant Daimler.