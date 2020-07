Uber-concurrent Bolt komt terug naar Amsterdam

Bolt is vanaf vandaag in Nederland te gebruiken. De taxi-app begint in Amsterdam en Haarlem en claimt goedkopere ritten te kunnen aanbieden dan Uber. Bolt was in 2015 al kort actief in Nederland onder de naam Taxify.

De techonderneming probeerde vijf jaar geleden voet aan de grond te krijgen in Amsterdam, maar volgens Bolt sloten destijds het aanbod en de lokale vraag niet goed op elkaar aan. De ervaringen van toen zouden hebben meegeholpen bij het verbreden van de dienst die nu wordt aangeboden.

Bolt claimt dat het lagere tarieven kan bieden omdat het minder commissie int dan Uber. Daardoor zou een rit goedkoper zijn voor klanten en chauffeurs. Volgens Bolt zijn inmiddels honderden Nederlandse chauffeurs aangesloten op de app.

Bolt komt oorspronkelijk uit Estland en is in 2013 opgericht. Het bedrijf heeft meer dan 30 miljoen gebruikers in ruim 35 landen wereldwijd en is vooral sterk in Centraal en Oost-Europa en grote Afrikaanse steden.