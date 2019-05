„Uber belooft beleggers gouden toekomst”

Uber heeft in een roadshow langs beleggers een gouden toekomst voorspeld. Volgens nieuwswebsite The Information stelde het taxibedrijf op een bijeenkomst in aanloop naar zijn beursgang dat de winstmarge op een dag wel 25 procent zal bedragen.

Dat is ver van de huidige realiteit. Uber schreef in het eerste kwartaal dit jaar nog ongeveer 1 miljard dollar verlies, waardoor de marge dik 31 procent negatief was. De mooie beloftes zijn verder opmerkelijk omdat Uber een poosje terug zelf nog waarschuwde dat het bedrijf mogelijk nooit winstgevend zou kunnen worden. Dit was omdat de groei aan het afvlakken zou zijn.

Er wordt al geruime tijd uitgekeken naar de beursgang van Uber in New York, die naar verwachting deze maand plaatsvindt. Uber kwam onlangs al met een prijsstelling van de aandelen. Met een uitgifte van 180 miljoen stukken zou het bedrijf tot 9 miljard dollar kunnen ophalen bij zijn beursdebuut.

Het in San Francisco gevestigde Uber zou daarbij mogelijk gewaardeerd worden op meer dan 90 miljard dollar. Het gaat daarmee om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit.