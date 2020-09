Uber-beleggers zetten topman onder druk om zelfrijdende auto

Beleggers in Uber zijn niet gerust over de ambitie van het bedrijf om de race in het ontwikkelen van de eerste zelfrijdende auto te winnen. De twee grootste aandeelhouders van het taxibedrijf annex maaltijdbezorger hebben topman Dara Khosrowshahi persoonlijk aangemoedigd meer geldschieters te vinden.

De recente veroordeling van een bestuurder in Arizona, die in 2018 een voetganger doodreed in een zelfrijdend voertuig, en opdrogende financiële middelen wekken onrust onder investeerders in Uber. Zij verwachten dat de spaarpot van Uber voor het ontwikkelen van de auto zonder impulsen tegen het einde van 2021 leeg is.

Lang leek Uber een serieuze kanshebber te zijn in de revolutie van zelfrijdende auto’s, maar inmiddels is het Amerikaanse bedrijf voorbijgestreefd door verschillende concurrenten. Waymo en Lyft hebben bijvoorbeeld veel meer testauto’s op de openbare weg rijden. Met het mogelijke verlies van de strijd om de autonome auto lijkt Uber zijn greep op de markt te verliezen. „Zelf rijden is de volgende smartphone”, zeggen marktkenners daarover. „Je wil niet buitengesloten worden.”

Uber heeft verschillende opties om de positie te versterken, zeggen ingewijden. Het project kan worden versneld door programmeurs over de hele wereld via open-sourcing mee te laten doen. Daarvoor zal de techreus haar software openbaar moeten maken, iets waar Uber geen voorstander van is. „Het is te ingewikkeld”, aldus het bedrijf.