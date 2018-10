Twitteraccount Musk tijdelijk geblokkeerd

Twitter heeft het account van Tesla-topman Elon Musk tijdelijk geblokkeerd, omdat het socialemediabedrijf dacht dat de bekende Amerikaanse ondernemer gehackt was. Dat heeft Musk zelf via Twitter laten weten, met als persoonlijke toevoeging „haha”.

De baas van de maker van elektrische auto’s staat te boek als een fervent twitteraar die met zijn tweets geregeld voor opschudding zorgt. Maar dit keer vond Twitter dat hij wel erg vreemde dingen had geplaatst, vandaar dat zijn account even op slot werd gedaan. Musk had enkele uren eerder diverse manga-afbeeldingen de wereld in geslingerd en zijn Twittervolgers gevraagd of ze bitcoins wilden kopen.

Eerder dit jaar maakte Musk in een tweet een reddingsduiker al eens uit voor pedofiel. Ook kondigde hij op Twitter aan dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen. Die laatste kwestie kwam hem duur te staan. Onlangs schikte hij met beurswaakhond SEC omdat die vond dat Musk beleggers had misleid met zijn tweets. Nu moet er bij Tesla iemand anders als voorzitter aangesteld worden en Tesla en Musk moeten ieder een boete van 20 miljoen dollar betalen.