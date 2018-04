Twitter weert reclame van Kaspersky Lab

Twitter bant reclame van cyberbeveiligingsbedrijf Kaspersky Lab voortaan van zijn platform. In een uitleg van dit besluit verwijst Twitter onder meer naar claims van de Amerikaanse overheid dat Kaspersky banden zou hebben met Russische inlichtingen- en overheidsdiensten.

Het in Moskou gevestigde Kaspersky zou wat betreft zijn bedrijfsmodel ook niet voldoen aan de eisen uit Twitters advertentiereglement.

In Washington leven al langer zorgen over de banden tussen bepaalde Kaspersky-functionarissen en de Russische overheid. Facebook verwijderde het bedrijf eerder ook al van een lijst met aanbieders van antivirussoftware die aan gebruikers wordt getoond als Facebook denkt dat iemands computer besmet is.

Kaspersky heeft evenwel herhaaldelijk ontkend dat het banden heeft met regeringen en zegt dat het geen enkele regering zou helpen met cyberspionage. Ook nu spreekt oprichter Eugene Kaspersky de beschuldigingen tegen. „We hebben geen enkele geschreven of ongeschreven regel overtreden.” Hij stelt dan ook verbaasd te zijn over de ban door Twitter.