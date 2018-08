Twitter voorzichtig met aanpakken haatzaaiers

Twitter is huiverig om haatzaaiers op de berichtendienst aan te pakken. Het aanpakken van berichten op basis van politieke of sociale meningen zou de angst van mensen aanwakkeren dat socialmediabedrijven bepalen wat ze wel en niet mogen zien. Dat heeft topman Jack Dorsey zondag in een interview bij de Amerikaanse nieuwszender CNN gezegd.

Dorsey wil wel wat doen aan het soms giftige klimaat op Twitter. Hij ziet het verlagen van de nadruk op het hebben van veel volgers en het toevoegen van context aan tweets met misinformatie als mogelijkheden. Een tijdlijn voor het in gang zetten van dergelijke initiatieven, wilde de Twitter-baas echter niet geven.

Twitter ligt al geruime tijd onder vuur omdat zijn platform wordt gebruikt voor racistische berichten, bedreigingen en het verspreiden van nepnieuws. Het bedrijf verweerde zich altijd met het argument dat het de vrijheid van meningsuiting van zijn gebruikers niet wilde aantasten.