Twitter verrast met omzetstijging en winst

Twitter heeft in het vierde kwartaal voor het eerst in een jaar tijd omzetgroei behaald, waardoor het technologieconcern bovendien zijn eerste echte winst boekte sinds het naar de beurs ging in november 2013. Daarmee verraste het bedrijf analisten.

De omzet van Twitter was in de afgelopen periode 2 procent hoger dan een jaar eerder en kwam uit op 731,6 miljoen dollar (598,6 miljoen euro). De nettowinst bedroeg 91,1 miljoen dollar, tegen een verlies van meer dan 167 miljoen dollar een jaar eerder. De doelstelling van Twitter was om in 2017 „richting winstgevendheid” te gaan.

De omzetstijging was te danken aan meer inkomsten uit advertenties. Bedrijven werden als gevolg van verbeteringen aan de app en meer videocontent overgehaald meer geld te besteden op het sociale netwerk.

Topman Jack Dorsey probeert al enige tijd Twitter om te vormen van een simpele berichtendienst tot een plek waar mensen heen gaan om te zien wat er op dat moment gebeurt in de wereld. Hij sloot daarvoor samenwerkingsovereenkomsten met sportbonden en nieuwsbedrijven voor het livestreamen van evenementen. Dat moet ervoor zorgen dat gebruikers meer tijd op Twitter doorbrengen.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers zorgde wel voor een teleurstelling bij analisten. Dat bleef ongeveer gelijk, op 330 miljoen, terwijl de marktvorsers op een stijging hadden gerekend.