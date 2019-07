Twitter en Starbucks in trek op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. Beleggers reageerden op cijfers over de Amerikaanse economie, die harder groeide dan werd verwacht. Daarnaast schoten Google-moeder Alphabet, Twitter en Starbucks vanwege goed ontvangen kwartaalcijfers flink omhoog.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 27.192,45 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent naar 3025,86 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 8330,21 punten.

Alphabet kreeg er bijna een tiende aan beurswaarde bij. Zowel de omzet als winst van de techreus was hoger dan verwacht. Bovendien kondigde Alphabet een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljard dollar. Ook Twitter en Starbucks gingen hard omhoog, met koerswinsten van net geen 9 procent. De berichtendienst voerde het aantal gebruikers op en de koffieketen zag zijn vergelijkbare verkopen het sterkste toenemen in drie jaar.

Amazon was minder in trek. De winst bleef achter en de webwinkelreus zakte op de beurs met bijna 2 procent. Chipmaker Intel verkocht zijn afdeling die mobiele modems maakt aan Apple voor 1 miljard dollar, en het aandeel noteerde een min van ruim 1 procent. Verder openden onder andere verzorgingsmiddelenproducent Colgate-Palmolive (plus 2,5 procent) en fastfoodketen McDonald’s (plus 0,5 procent) de boeken.

Er was ook nog ander nieuws. Zo eindigde industrieconcern 3M ruim 2 procent lager, na melding van een intern onderzoek naar mogelijke overtreding van Amerikaanse anticorruptiewetten.

De megafusie tussen de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint is daarnaast een stap dichterbij gekomen. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord gegaan, nadat de bedrijven beloofden om bepaalde bezittingen te verkopen aan aanbieder van satelliettelevisie Dish. Op de beurs won T-Mobile US meer dan 5 procent, terwijl Sprint ruim 7 procent opveerde.

De euro noteerde op 1,1129 dollar, tegen 1,1117 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,3 procent tot 56,17 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 63,33 dollar per vat.