Twitter betaalt topman 1,40 dollar

Twitter-topman Jack Dorsey heeft vorig jaar voor het eerst in vier jaar salaris gekregen van het socialemediabedrijf. In officiële documenten staat dat Dorsey 1,40 dollar kreeg voor zijn werkzaamheden.

De beloning van Dorsey verwijst naar de maximale lengte van 140 tekens die een berichtje op Twitter oorspronkelijk mocht hebben. Eind 2017 werd dat verdubbeld naar 280 tekens. Het is onduidelijk of Dorsey’s salaris op den duur ook naar 2,80 dollar stijgt.

De afgelopen jaren koos Dorsey er steeds voor om te werken zonder loon of bonus. Op die manier wilde hij naar eigen zeggen zijn vertrouwen in Twitter uitdrukken. Dorsey is al miljardair en heeft als oprichter aandelen in Twitter. Ook is hij oprichter van betalingsbedrijf Square.