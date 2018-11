„Twitter-baas loog tegen Congresleden”

Twitter-baas Jack Dorsey heeft mogelijk gelogen tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres. Dat zou hij hebben gedaan in de commissie die gaat over de telecomsector. Daarin werd onder meer gevraagd naar de controversiële geschiedenis van Twitter over het willekeurig censureren van inhoud op de site. Volgens Amerikaanse media wordt de getuigenis van Dorsey nog eens goed onder de loep genomen.

Dorsey zou onder meer niet eerlijk zijn geweest over vermeende doodsbedreigingen aan het adres van prominente politici. Ook zou hij niet de waarheid hebben gesproken over of Twitter gebruikers discrimineert op basis van politieke kleur. Dorsey beweerde destijds onder meer dat Twitter geen rekening houdt met de politieke meningen van gebruikers bij het censureren van inhoud.

Twitter zou aanvullende vragen van de commissieleden nog niet hebben beantwoord. De deadline daarvoor stond op 15 oktober. Liegen tegen leden van het Congres is in de VS een misdaad.