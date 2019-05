Twijfels over contractverlening BMW-baas

Het is onduidelijk of BMW-baas Harald Krüger op mag voor een nieuwe termijn bij de automaker. Binnen de raad van commissarissen bestaat er twijfel over of Krüger wel de juiste persoon is om het Duitse bedrijf te leiden in de huidige overgang naar elektrisch en autonoom rijden.

Volgens bronnen wordt de knoop over een tweede termijn voor Krüger binnen enkele weken doorgehakt. Hij staat sinds 2015 aan het roer van BMW. De automaker is bezig met een kostbare transitie. Naast elektrische aandrijving en autonoom rijden, wordt ook geïnvesteerd in mobiliteitsdiensten en techniek.

Net als veel andere luxemerken kampt BMW met zwakke prestaties in onder meer China. Binnen het bestuur zijn daarnaast de meningen over de te varen koers verdeeld, waarbij de keuze onder meer gaat over het al dan niet aangaan van samenwerkingsverbanden met techbedrijven of het bundelen van krachten met branchegenoten.