‘Twijfels in China over totaaldeal met VS’

Bij de Chinese overheid leven twijfels over de haalbaarheid van een alomvattende handelsovereenkomst met de Verenigde Staten, zelfs nu de twee grootmachten dicht bij het afronden zijn van de „eerste fase” in het handelsoverleg. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Europese aandelenbeurzen gingen na het naar buiten komen van het bericht omlaag.

Chinese overheidsfunctionarissen zouden onder meer bezorgd zijn over het impulsieve karakter van president Donald Trump en het risico dat hij zich terugtrekt uit de beperkte deal die beide partijen in de komende weken willen ondertekenen. Chinese ambtenaren zouden over het algemeen ook lage verwachtingen hebben van toekomstige onderhandelingen. Die zouden volgens hen enkel tot iets zinvols kunnen leiden als de VS bereid is meer importheffingen terug te draaien.