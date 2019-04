Twijfel bij piloten over certificering Boeing

Nederlandse piloten hebben ernstige twijfels over het certificeringsproces bij vliegtuigbouwer Boeing. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wijst na de bestudering van het voorlopige rapport van de gecrashte Ethiopian vlucht 302 ook op het gebrek aan informatie en training die aan de vliegers worden verstrekt met betrekking tot systemen die in de vliegtuigen zijn geïnstalleerd.

De pilotenvakbond wil een grondig onderzoek naar de ongelukken met de twee Boeings van het type 737 Max in Indonesië en Ethiopië die in totaal bijna 350 mensen het leven hebben gekost.

De VNV wijst erop dat, ondank de kennis van het eerdere ongeval met de Boeing 737 MAX van Lion Air en de berichten van Boeing, de bemanning niet in is staat gebleken het vliegtuig onder controle te houden. De vereniging is daarom vooral benieuwd naar de invloed van het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Dat heeft vermoedelijk de vliegtuigbesturing negatief beïnvloed. De neus van de vliegtuigen zou automatisch omlaag zijn geduwd.