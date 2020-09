‘Twee op drie Nederlanders ervaren thuiswerken als positief’

Twee op de drie Nederlanders ervaren thuiswerken als positief. Ze profiteren van de verdwenen reistijd, flexibelere werkdagen, een eigen omgeving die meer rust biedt, minder kosten voor de kinderopvang en dat er mogelijkheden zijn om tussendoor het huishouden te doen. Dat concludeert het Economisch Bureau van de ING na onderzoek.

De bank stelt ook dat er genoeg nadelen kleven aan het niet op kantoor werken. Zo wordt het samenkomen met collega’s gemist. Ook het continue bellen en videobellen en overlast van bijvoorbeeld buren is een ergernis. Van de starters vindt één op de drie het vervelend om niet over een eigen werkruimte te beschikken. Zij werken ook relatief vaak in de slaapkamer.

Van de thuiswerkende woningbezitters heeft circa de helft de beschikking over een eigen werkkamer. Bij starters is dit bijna een derde. Meer dan 60 procent van de werknemers werkt vanuit huis. Als de crisis voorbij is, denkt nog altijd ruim 40 procent van de ondervraagden vanuit huis te blijven werken.

Ook werkgevers hebben volgens ING een slag gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 5 procent bezwaar heeft tegen thuiswerken.

Verder stelt ING dat corona invloed heeft op verhuisplannen, en dan met name bij starters. Bij een kwart van hen is in de lockdownperiode de tevredenheid over de huidige woning afgenomen. Bij woningbezitters is 4 procent minder tevreden geworden over de eigen stek. Circa 26 procent van de starters is actiever op zoek naar een andere huis, terwijl een derde zijn zoektocht heeft verminderd.

Verder lijkt reisafstand door het vele thuiswerken een minder grote hindernis geworden. Dit kan volgens ING onder meer zorgen voor enige lucht in overbelaste woningmarkten zoals bijvoorbeeld de Randstad.