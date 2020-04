Twee derde kleine Britse bedrijven stuurt werknemers met verlof

Twee derde van de kleine bedrijven in Groot-Brittannië hebben een of meer werknemers met verlof gestuurd omdat er niet of nauwelijks werk is vanwege de coronacrisis. Dat meldt de Britse Kamer van Koophandel. Volgens een schatting van de Office for Budget Resposibility (OBR) gaat het om 30 procent van de werknemers van kleine bedrijven.

De Britse regering heeft bedrijven gevraagd mensen met verlof te sturen in plaats van te ontslaan, om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Bedrijven kunnen vervolgens hulp van de overheid aanvragen bij het betalen van de lonen. De overheid geeft mensen die met verlof zijn gestuurd 80 procent van hun gebruikelijke loon. De regeling kost het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk 48 miljard euro.

Ondanks de regeling is de verwachting dat de werkloosheid in het land flink op gaat lopen. Het OBR denkt dat 10 procent van de Britse beroepsbevolking zonder baan kan komen te zitten. Dat zijn ongeveer 2 miljoen mensen.