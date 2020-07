‘Twee derde arbeidsmigranten geen beschikking over zorgpas’

Twee derde van de arbeidsmigranten heeft zelf geen beschikking over hun eigen zorgpas. Werkgevers houden de zorgpas in bewaring, zodat de arbeidsmigrant niet zonder overleg naar de dokter kan gaan. Dat meldt FNV op basis van een onderzoek.

Volgens FNV is het daarnaast de vraag welke zorg er voor de werknemers beschikbaar is, als zij die überhaupt kunnen krijgen. Veel arbeidsmigranten worden bijvoorbeeld niet ingeschreven bij de gemeente, stelt de vakbond. „Zo wordt het zo goed als onmogelijk om je in te schrijven bij eerstelijns zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een huisarts”, zegt FNV-campagnevoerder Bart Plaatje.

FNV vindt de gebrekkige toegang tot zorg voor arbeidsmigranten een groot probleem, en stelt dat de gezondheidsrisico’s volledig bij de arbeidsmigranten zelf worden neergelegd. „Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Als dat niet gebeurt, kan het niet zo zijn dat werknemers verstoken blijven van adequate zorg”, aldus Plaatje. Daarbij zijn de gevolgen voor arbeidsmigranten die ziek worden groot. Volgens het FNV raken zij dan vaak direct hun baan en woning kwijt en worden ze niet doorbetaald als ze hun contract verliezen.

FNV hield gesprekken met 933 arbeidsmigranten. Het onderzoek was verspreid over negen huisvestingslocaties in verschillende regio’s, aldus de vakbond.