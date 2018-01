Twee Britse snelwegklussen voor BAM

BAM Nuttall, de Britse infradochter van bouwconcern BAM, heeft samen met branchegenoot Morgan Sindall twee opdrachten verworven voor de verbetering van snelwegen in het Verenigd Koninkrijk. De gezamenlijke contractwaarde voor de joint venture bedraagt meer dan 360 miljoen euro.

Het eerste project betreft de modernisering, inclusief ontwerp, van 15 kilometer weg tussen Warrington en Manchester in het noordwesten van Engeland. Daarmee is in totaal ruim 115 miljoen euro gemoeid en de uitvoering begint naar verwachting dit voorjaar.

Het andere project heeft een contractsom van ongeveer 245 miljoen euro. De samenwerkingspartners moeten de snelweg tussen Portsmouth en Southampton over een lengte van 25 kilometer verdubbelen, tot tweemaal vier rijstroken. Ook hier starten de bouwwerkzaamheden dit voorjaar.