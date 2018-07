Turkse rente blijft verrassend gelijk

De Turkse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief onverwachts onveranderd gelaten. Daarmee laat de centrale bank het na om de rap oplopende inflatie in Turkije verder te lijf te gaan. Kenners reageerden geschrokken en de koers van de Turkse lira zakte na het nieuws.

Eerder dit jaar schroefde de centrale bank in Turkije zijn belangrijkste tarief nog in grote stappen op tot 17,75 procent. Economen waren ervan uitgegan gegaan dat nu een verdere toename zou volgen. De waarde van de lira staat al een hele tijd onder druk, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder.

Het was het eerste rentebesluit na de recente verkiezingsoverwinning van president Recep Tayyip Erdogan. Dat plaatst de beslissing van de centrale bank in een apart daglicht. In de financiƫle wereld leven al een tijd zorgen dat Erdogan steeds meer invloed op het monetaire beleid krijgt. De Turkse leider maakt er geen geheim van dat hij een fel tegenstander is van renteverhogingen door de centrale bank.