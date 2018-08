Turkse lira zakt naar nieuw dieptepunt

De Turkse munt verliest in rap tempo aan waarde. Donderdag bereikte de lira met een verlies van nog eens 4 procent een voorlopig dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De waardedaling van de munt dit jaar is al meer dan 30 procent, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder.

De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Eerder deze week verloor de munt ook al dik 5 procent aan waarde, nadat de VS bekendmaakten de Turkse export naar het land onder de loep te nemen.

Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan is tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon tot minister van Financiën. Kenners menen juist dat snel ingrijpen noodzakelijk is.