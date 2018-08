Turkse lira verliest weer aan waarde

De Turkse lira verloor woensdag weer aan waarde ten opzichte van de dollar. De bezorgdheid over de gevolgen van de valutacrisis van het land nam weer toe. Zeker nadat de Turkse minister van Financiën, Berat Albayrak, zei juist geen risico’s te zien voor de economie en het financiële stelsel.

Al jarenlang lenen Turkse bedrijven in euro’s en dollars, om te profiteren van lagere tarieven. De Turkse munt verloor dit jaar al circa 40 procent aan waarde onder meer door zorgen over de invloed van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op het monetaire beleid. Daarbovenop komt de verslechterde relatie tussen Turkije en de Verenigde Staten door de detentie van een Amerikaanse predikant in Turkije.

Beleggers maken zich ook zorgen over de onafhankelijkheid van de centrale bank van Turkije. Erdogan en zijn schoonzoon Albayrak doen volgens kenners niet genoeg om die zorgen weg te nemen. Kredietbeoordelaar Moody’s liet zich dinsdag negatiever uit over de situatie van banken en financiële firma’s in Turkije. Het oordeel op twintig banken werd verlaagd.