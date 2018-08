Turkse lira sleept beurzen Europa mee omlaag

De Europese beurzen zijn vrijdag flink lager gesloten. Oorzaak was de sterke daling van de Turkse lira als gevolg van onder meer spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten. Beleggers zijn bang dat de lira-crisis overslaat op andere landen. Ook werden banken die veel blootstelling hebben aan Turkije in de uitverkoop gedaan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent lager op 562,98 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 794,96 punten. De beursgraadmeter in Londen daalde 0,8 procent. Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent.

De Europese banken werden van de hand gedaan door de zorgen over de ontwikkelingen in Turkije, waar de lira een nieuw dieptepunt bereikte ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Franse bank BNP Paribas, de Italiaanse bank UniCredit en het Spaanse BBVA, die een grote blootstelling hebben aan schulden van het land, leverden tot 5,2 procent in.

In Amsterdam zakte ING 4,3 procent, waarmee het de grootste daler in de AEX was. ABN AMRO noteerde ex dividend en zakte 3,5 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (min 2,8 procent) behoorde eveneens tot de grootste dalers bij de hoofdfondsen, na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

Gemalto was de enige stijger, zij het fractioneel. Thales heeft de aanmeldperiode voor het overnamebod op de digitaal beveiliger opnieuw verlengd, terwijl wordt gewacht op goedkeuring van toezichthouders. Het Franse technologiebedrijf blijft erop vertrouwen dat de overname nog dit jaar afgerond kan worden.

De Europese chipbedrijven stonden onder druk na een negatief sectorrapport van Morgan Stanley. In Amsterdam verloren ASML, ASMI en Besi tot 3,1 procent. In Parijs zakte STMicroelectronics bijna 5 procent.

Bij de kleinere bedrijven verloor Basic-Fit 1,3 procent. Morgan Stanley schroefde zijn aanbeveling voor de fitnessketen terug. Accell daalde 1,2 procent. Het fietsenbedrijf heeft de overname van Velosophy, de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe, afgerond.

In Dublin daalde Ryanair 4,2 procent. Piloten van de Ierse prijsvechter in Ierland, Duitsland, Zweden, België en Nederland leggen vrijdag het werk neer.

De euro was 1,1412 dollar waard, tegen 1,1572 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 67,60 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 72,76 dollar per vat.