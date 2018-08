Turkse lira krabbelt op na koersval

De Turkse lira krabbelde dinsdag wat op van de forse waardedalingen van de afgelopen tijd. De koers van de munt steeg dinsdagochtend met circa 6 procent.

Op vrijdag zakte de lira nog bijna 14 procent en maandag ging daar nog eens ruim 6 procent vanaf. De lira staat onder druk door de economische problemen in Turkije en de spanningen tussen Ankara en Washington. Maandag kondigde de Turkse centrale bank een aantal maatregelen aan om de koers van de lira te stutten en de Turkse bankensector te helpen.

De beurs in Istanbul toonde ook duidelijk herstel van de forse val op maandag. De hoofdindex klom dinsdag 2 procent. Vooral de hard getroffen Turkse bankensector zat in de lift, na de eerdere koersverliezen.

Maandagavond laat werd nog bekend dat er overleg is geweest tussen Turkije en de Verenigde Staten over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit. Deze kwestie zorgt voor flinke wrevel tussen beide landen.