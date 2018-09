Turkse Lira herstelt wat op hoop doorbraak VS

De Turkse lira veerde maandag wat op van de fikse klappen die de munt eerder dit jaar te verwerken kreeg. De Verenigde Staten en Turkije gaan waarschijnlijk praten over een oplossing voor de spanningen die ontstonden door de aanhouding van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson in Turkije.

Brunson heeft momenteel huisarrest in de Turkse kustplaats Izmir. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verijdelde coup in Turkije in 2016 en voor steun aan terreurgroepen. De VS stelden sancties in tegen Turkije en dreigden met strengere maatregelen als Brunson niet wordt vrijgelaten. De lira zakte mede daardoor tientallen procenten in waarde.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet weten dat hij rekent op overleg over Brunson met Turkse functionarissen in de marge van een VN-bijeenkomst in New York. Hij benadrukte wel dat het Amerikaanse standpunt niet is gewijzigd en dat niets minder dan een onvoorwaardelijke vrijlating wordt geƫist.