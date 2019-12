Turkse economie groeit weer

De Turkse economie lijkt de valutacrisis van een jaar geleden goeddeels te boven. In het derde kwartaal van het jaar groeide de economie met 0,9 procent op jaarbasis. Daarmee werd de krimp van de voorbije drie kwartalen een halt toegeroepen.

Op kwartaalbasis ging de Turkse economie met 0,4 procent vooruit. Dat was de derde keer op rij dat de economie op kwartaalbasis in de lift zat. De stijging was evenwel minder dan waarmee door kenners in doorsnee rekening werd gehouden. De groei in het derde kwartaal werd aangedreven door de agrarische sector. Ook de industrie en de dienstensector zaten in de lift. In de bouwsector was sprake van een stevige krimp.

Turkije kende lange tijd een periode van sterke economische groei. De valutacrisis van vorig jaar, waarbij de Turkse lira een derde van zijn waarde verloor, hakte er echter flink in. Door de waardedaling van de Turkse munt liep de inflatie hard op en werden rentetarieven verhoogd. Ook kromp de binnenlandse vraag.