Turkse beurs omhoog na intrekken sancties

De aandelenbeurs in Istanbul ging donderdag omhoog. Turkse beleggers reageerden positief op het intrekken van de sancties tegen het land door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij had die strafmaatregelen eerder deze maand opgelegd vanwege de Turkse inval in buurland Syrië. Daar wilde Turkije Syrisch-Koerdische strijders verdrijven uit het grensgebied.

De Borsa-hoofdindex klom 0,7 procent. Staalproducenten als Erdemir en Kardemir en luchtvaarder Turkish Airlines zaten in de lift. Ook lokale banken als Akbank, Isbank en Halkbank vonden de weg omhoog.

De Turkse lira zat ook in de lift door het nieuws.