Turkse beurs flink hoger door gevechtspauze

De aandelenbeurs in Istanbul is vrijdag flink omhooggegaan. Turkse beleggers reageerden positief op de aankondiging dat Turkije heeft ingestemd met een gevechtspauze van vijf dagen in het noorden van Syrië. Eerder ging de beurs in Istanbul nog stevig onderuit door het Turkse offensief.

De Borsa-hoofdindex klom 3,7 procent. Door de gevechtspauze krijgen Koerdische milities de gelegenheid zich terug te trekken uit een „veilige zone” die Ankara wilde veroveren. De deal werd overeengekomen tussen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkije was ruim een week geleden begonnen met de militaire operatie tegen de Koerden in Noord-Syrië, na het vertrek van de Amerikaanse militairen uit die regio.

De Turkse lira zat ook in de lift door het nieuws. De munt ging meer dan 1 procent omhoog.