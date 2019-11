Turks Atlasglobal schrapt alle vluchten

De Turkse luchtvaartmaatschappij Atlasglobal heeft al haar vluchten tot 21 december geschrapt. Die ingreep zou nodig zijn voor een „nieuwe fase” van een reorganisatie, zo maakte het bedrijf via social media bekend aan klanten.

Atlasglobal heeft onder andere een verbinding tussen Schiphol en Istanbul via codesharing met KLM, waardoor beide luchtvervoerders vluchten onder hun eigen vluchtnummer kunnen aanbieden. Informatie over omboekingen of terugbetalingen worden op 16 december bekendgemaakt. Tot die datum verkoopt Atlasglobal ook geen tickets.

Volgens Turkse media verkeert Atlasglobal in financiële moeilijkheden en is de maatregel nodig om de kasstroom te verbeteren. De vliegmaatschappij zou onder andere lijden onder sterke schommelingen van de Turkse lira in 2018 en de nasleep van terroristische aanslagen in Turkije in 2015 en 2016.

KLM biedt al haar passagiers die voor 22 december een vlucht hebben geboekt die volledig of deels door Atlasglobal zou worden uitgevoerd een alternatieve vlucht aan, laat de luchtvaartmaatschappij weten.