Turkije groeiende exportmarkt voor Nederland

De handel tussen Nederland en Turkije zat vorig jaar flink in de lift. Het land dat kampt met een forse waardedaling van zijn munt, hoorde in 2017 bij de top 10 snelst groeiende grote exportbestemmingen voor Nederlandse bedrijven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland voerde in totaal voor zo’n 6 miljard euro aan goederen uit naar het land aan de Middellandse Zee. Dat was een kleine 18 procent meer dan in 2016. Er gingen bijvoorbeeld meer elektrische apparaten naar Turkije. Ook Nederlandse chemische producten, schroot en ijzer en staal vonden meer aftrek.

De import van goederen uit Turkije bedroeg 2,8 miljard euro, wat neerkomt op een groei van bijna 2 procent. Het ging onder meer om kleding, andere garens en weefsels en groenten en fruit.

De betrekkingen gaan evenwel verder. De Nederlandse bank ING heeft bijvoorbeeld activiteiten in Turkije. Uit de onlangs gepubliceerde tweedekwartaalcijfers van het financiële concern werd al duidelijk dat de koersval van de Turkse lira de resultaten onder druk zet. Toch maakte de top van de bank zich toen nog niet heel veel zorgen. ING is in tal van landen actief en daardoor zijn de risico’s ook erg gespreid.

Nog geen maand geleden herstelden Nederland en Turkije hun diplomatieke relaties. Die waren zwaar onder druk komen te staan nadat de Nederlandse regering in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om in Nederland campagne te voeren voor hun president Recep Tayyip Erdogan. De rel was voor beide landen zelfs aanleiding hun ambassadeur terug te roepen. Bedrijven in de handel en logistiek reageerden dan ook positief toen de banden weer verbeterden.

Ook is Turkije een populair vakantieland voor Nederlanders. Een mislukte staatsgreep en terroristische aanslagen zorgden afgelopen jaren wel voor een dip in het aantal mensen dat in Turkije van de zon wilde genieten. Maar het aantal vakanties naar Turkije toonde volgens reisaanbieders eerder dit jaar weer tekenen van herstel.