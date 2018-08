Turkije en chips zorgen voor rode beursdag

De Europese beurzen zijn vrijdag in het rood gesloten. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond Turkije in de gaten en zagen de lira verder in waarde dalen. Chipbedrijven zaten in de hoek waar de klappen vallen na tegenvallende cijfers van Amerikaanse branchegenoten. Op het Damrak werd tankopslagbedrijf Vopak afgestraft na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent lager op 552,95 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 773,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen dikte 0,1 procent aan.

Een Turkse rechter weigerde de vrijlating van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, wiens gevangenschap leidde tot een verstoring van de Turkse relatie met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat de VS „niet gaan betalen” voor de vrijlating van Brunson, maar Turkije zullen „terugpakken”. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dreigde met meer economische sancties tegen Turkije.

De Europese chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia. In Amsterdam zakten ASML, ASMI en Besi tot 1,3 procent. Andere Europese chipbedrijven als Infineon, AMS, STMicroelectronics en Dialog Semiconductor leverden tot 2,2 procent in.

Vopak eindigde stijf onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 6,4 procent. Het bedrijf zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal afnemen. Informatieleverancier RELX kreeg goedkeuring van de rechter voor zijn bedrijfsversimpeling en was met een plusje van 0,6 procent de grootste stijger.

In de MidKap was Air France-KLM een van de grootste dalers met een min van 3,1 procent. De luchtvaartcombinatie wil de Canadees Ben Smith benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Smith staat voor de zware taak om het loongeschil met de piloten van Air France op te lossen. De Franse vakbond heeft de nieuwe baas al gewaarschuwd en ook bij KLM dreigen acties.

IMCD was koploper in de MidKap met een plus van 4 procent. Het bedrijf sloot de eerste jaarhelft af met fors meer winst.

De euro was 1,1413 dollar waard tegenover 1,1392 dollar bij het beursslot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 65,85 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 71,71 dollar per vat.