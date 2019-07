Turbulente tijden voor KLM

Het zijn roerige tijden voor KLM. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal fors lager uitvallen, mede door de moordende concurrentie en fors hogere brandstofkosten. Verder kampt KLM met de nodige interne kwesties zoals het moeizame cao-overleg met vakbonden. President-directeur Pieter Elbers houdt er vertrouwen in KLM door de turbulente tijden te loodsen, zo zei hij tegen het ANP.

KLM zag het operationele resultaat in het tweede kwartaal 70 miljoen euro lager uitvallen dan een jaar eerder. Het bedrijf kan, mede door capaciteitsbeperkingen op Schiphol, al jaren nauwelijks groeien om daarmee de oplopende kosten te kunnen compenseren.

In de eerste jaarhelft viel het resultaat 186 miljoen euro lager uit. Elbers is niet verrast door de resultaten en wijst verder op alle geopolitieke ontwikkelingen die gaande zijn, zoals handelsoorlogen, brexit en andere onzekerheden. Hij benadrukt ook dat KLM als onderdeel van Air France-KLM niet de enige in de sector is die kampt met tegenwind. Daarbij presteert KLM nog altijd beter dan zusterbedrijf Air France.

Elbers zei andermaal dat problemen kunnen worden overwonnen als je maar op tijd anticipeert. KLM maakte de voorbije jaren onder meer werk van het vernieuwen van zijn vloot. Ook nu blijft het bedrijf investeren. De investeringen van jaarlijks 1,2 miljard euro blijven ondanks de tegenwind in stand. Dat bedrag is onder Elbers de laatste jaren verdrievoudigd. „Door kostenbesparingen in combinatie met de investeringen staan we er beter voor dan vijf jaar geleden”, zegt hij.

Elbers heeft er verder vertrouwen in er qua cao’s uit te zullen komen met de bonden, al is de onderhandelingsruimte beperkt. Hij vindt het te ver gaan om te zeggen dat het overleg is geklapt. „Dergelijke onderhandelingen gaan altijd gepaard met een bepaalde dynamiek. Ik weet zeker dat we allemaal het beste willen voor KLM”, aldus Elbers.

Alle inspanningen ten spijt kampte KLM onlangs nog met problemen waar het zelf niets aan kon doen. Een storing bij de bagageafhandeling en problemen met de brandstoftoevoer gooiden vluchtschema’s op Schiphol in de war. Elbers weet nog niet wat de financiële impact is van die kwesties. Verder is het wachten op de uitwerking van de plannen over de groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport.