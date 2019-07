Tuinbouw gaat strijd aan met supermarkt om prijs

Fruittelers werken aan een nieuw prijssysteem om stabielere en hogere prijzen voor hun producten tot stand te brengen.

De telers willen een zogeheten termijnmarkt voor peren introduceren. Later moet dat ook voor ander fruit gaan gelden. Volgens Het Financieele Dagblad vergadert een groep agrariërs hier maandagavond over in Tiel. Woensdag is er een bijeenkomst in Kruisland.

„Helaas is dit initiatief noodzakelijk”, zegt directeur Silvia Janssen van e-commercebedrijf Service2Fruit, dat bij het plan betrokken is. „Telers hebben vrijwel geen marktinformatie, in tegenstelling tot de grote supermarkten. Het is een oneerlijke strijd.” Bij het initiatief werken de fruittelers samen in de Actiegroep Fruitteelt. Ook het Belgische adviesbureau DLV helpt mee.

Een woordvoerder van de brancheorganisatie van supermarkten CBL staat positief tegenover het initiatief, maar zegt dat CBL eerst nog uitzoekt of mededingsregels het plan toestaan.