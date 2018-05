TUI ziet verlies afnemen

TUI Group heeft minder verlies geleden in de eerste jaarhelft van zijn boekjaar, maakte de Duitse reisorganisatie bekend. Het operationele verlies kwam uit op 151 miljoen euro, vergeleken met 214 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet groeide met 8,5 procent tot 6,9 miljard euro. Topman Fritz Joussen toont zich tevreden met de resultaten. „We blijven groeien en investeren in nieuwe cruiseschepen en hotels”. De boekingen voor zomervakanties verlopen volgens hem voorspoedig. Daarbij is er vooral een sterke vraag naar bestemmingen in Spanje.

TUI houdt vast aan een eerdere verwachting van een groei van de operationele winst in heel het boekjaar met minstens 10 procent.