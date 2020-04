TUI zet medewerkers met tijdelijk contract op straat

Reis- en luchtvaartorganisatie TUI zet een deel van haar Nederlandse medewerkers op straat nu de coronacrisis toerismebedrijven keihard raakt. Het bedrijf verlengt tijdelijke contracten van een aantal medewerkers niet, meldt pilotenvakbond VNV.

TUI bevestigt dat binnen luchtvaartonderdeel TUI fly bepaalde tijdelijke contracten niet wordt verlengd. De onderneming benadrukt echter dat er in „zeer beperkte mate” tijdelijke contracten worden afgebouwd.

Het baanverlies, waar De Telegraaf als eerste over berichtte, treft volgens VNV ook medewerkers die nog in hun proefperiode zitten. Zij zouden geen regulier contract hebben gekregen. TUI brengt daartegenin dat dit niet om bedrijfseconomische redenen is gebeurd.

TUI wil gebruikmaken van de NOW-regeling van de overheid. Die voorziet in 90 procent doorbetaling van lonen van medewerkers door de overheid, om zo bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Het kabinet gaf aan dat ondernemingen er dan wel alles aan moeten doen om hun personeel te behouden, ook flexkrachten. TUI blijft erop vertrouwen dat het in aanmerking komt voor de steun, omdat er maar weinig tijdelijke werknemers op straat belanden.