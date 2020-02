TUI spint garen bij omvallen Thomas Cook

Reisorganisatie TUI profiteert van het wegvallen van branchegenoot Thomas Cook, die eerder failliet ging. De Duits-Britse onderneming rekent voor het lopende boekjaar op een sterkere winststijging dan waar het eerder van uitging. Dit ondanks de problemen met de gewraakte vliegtuigen van Boeing van het type 737 MAX, waarmee vanwege de veiligheid nog niet mag worden gevlogen.

TUI meldde onder meer dat de winterboekingen 3 procent voorliggen op een jaar eerder. Daarbij lagen de gemiddelde verkoopprijzen zo’n 6 procent hoger. De boekingen voor komende zomer liggen 14 procent voor op vorig jaar, waarbij vakanties in doorsnee 3 procent duurder zijn gemaakt.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar Thomas Cook een bijzonder grote speler was, is de start van het nieuwe jaar voor TUI bijzonder sterk. Ook lijken vakantiegangers bij TUI nog niet onder de indruk van het nieuwe coronavirus, aangezien de onderneming geen teruggang merkt bij zijn boekingen voor pakketreizen of cruises.

De kosten voor het aan de grond moeten houden van de 737 MAX-kisten kwam in het eerste kwartaal van het boekjaar uit op 45 miljoen euro, aldus TUI. Voor het hele boekjaar wordt op een kostenpost van 375 miljoen euro gerekend. Dat is minder dan de 400 miljoen euro waar eerder rekening mee werd gehouden. Het afgelopen boekjaar was de MAX-kwestie goed voor 293 miljoen euro aan extra kosten.

Voor heel het boekjaar rekent TUI op een brutoresultaat van 850 miljoen tot 1,05 miljard euro. Daarmee is het bedrijf wel iets voorzichtiger dan bij een eerdere raming toen het op minstens 950 miljoen euro rekende. TUI meldde dat in de nieuwe raming „enig niveau” van compensatie zit voor de Boeing-kwestie, zonder in details te treden.