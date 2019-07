TUI: kijk niet alleen naar nachtvluchten

Reisconcern TUI Nederland vindt het „te kort door de bocht” om bij het oplossen van klachten van omwonenden bij Schiphol eenzijdig te kijken naar de nachtvluchten. „Alle facetten van de hinder moeten worden meegewogen”, benadrukt het bedrijf. Juist de vakantievluchten van TUI vertrekken of landen vaak als het nacht is.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft aangegeven dat ze het aantal nachtvluchten op Schiphol wil verminderen. Nu zijn er nog 32.000 per jaar toegestaan. Voor TUI zou zo’n vermindering erg vervelend uitpakken. „Voor een efficiënte operatie moet een luchtvaartmaatschappij meerdere slagen per dag kunnen maken met een vliegtuig, waarbij overigens laat thuiskomen minder geluidshinder geeft dan vroeg vertrekken”, aldus het bedrijf.

Schiphol is de enige luchthaven in Nederland waar nachtvluchten mogelijk zijn, want de regionale vliegvelden kennen geen nachtopenstelling. TUI is overigens wel blij dat de minister met de sector en de omwonenden wil kijken naar de groei van Schiphol. „We ondersteunen de visie dat groeien alleen kan met respect voor de leefbaarheid van de omwonenden.” TUI vliegt zelf met een jonge vloot, waardoor de vliegtuigen naar eigen zeggen relatief zuinig en stil zijn.