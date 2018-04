Tuchtklachten AFM tegen accountants PwC

Twee accountants van PwC moeten zich voor de Accountantskamer in Zwolle verantwoorden voor hun rol in de kwestie rond omstreden betalingen bij dochterondernemingen van conglomeraat SHV. De aanleiding hiervoor is het onderzoek van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), na publicaties door NRC Handelsblad.

Uit die berichtgeving kwam naar voren dat mogelijk jarenlang omstreden commissies zijn betaald aan klanten en inkopers in het Midden-Oosten. Ook zouden klanten zijn misleid. Het onderzoek naar de rol van PwC in deze zaak loopt nog. Op grond van het onderzoek dient de toezichthouder tuchtklachten in.

De klachten bij de Accountantskamers hebben betrekking op de wettelijke controles die zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014. Eerdere boekjaren zijn op grond van het tuchtrecht verjaard, zo meldde de toezichthouder.