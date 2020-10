Trumps herstel welkom ontvangen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met stevige plussen de handel uitgegaan. Wall Street reageerde verheugd op het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump maandagavond laat het ziekenhuis zal verlaten. Berichten hierover zorgden de hele dag voor een optimistische stemming. En toen Trump zelf via Twitter aangaf wanneer hij dan echt dacht weg te kunnen, schoten de graadmeters nog verder omhoog.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,7 procent hoger op 28.148,64 punten. De brede S&P 500 steeg 1,8 procent tot 3408,60 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 2,3 procent bij op 11.332,48 punten.

Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus, wat toen nog zorgde voor schrik op de financiële markten in New York. Maar hij voelde zich maandag weer goed, zei hij zelf. Trump riep zijn volgers op Twitter ook op niet bang te zijn voor het coronavirus. Bij beleggers ging de aandacht verder uit naar de politieke ontwikkelingen in Washington over een nieuw omvangrijk steunpakket voor de economie. Dat pakket is er nog altijd niet, maar er zou wel vooruitgang zitten in het hele proces.

Bij de bedrijven was er belangstelling voor farmaceut Bristol-Myers-Squibb. Die koopt voor 13,1 miljard dollar het bedrijf MyoKardia, dat zich bezighoudt met de behandeling van hart- en vaataandoeningen. MyoKardia won op de beurs bijna 58 procent, terwijl Bristol-Myers-Squibb een kleine 1 procent omhoog ging. De overnameprijs ligt op 225 dollar per aandeel, een premie van 61 procent op de slotkoers van MyoKardia van vrijdag. Door de overname wil Bristol-Myers-Squibb zijn eigen activiteiten rond hart- en vaataandoeningen uitbreiden. Nu is het bedrijf vooral actief met medicatie tegen kanker.

Daarnaast werd bekend dat machinebouwer Caterpillar voor 405 miljoen dollar de olie- en gasdivisie van het Britse ingenieursbedrijf Weir overneemt. Caterpillar eindigde ruim 2 procent in de plus.

De euro was 1,1785 dollar waard, tegenover 1,1787 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Geholpen door de positieve stemming op de beurs zaten ook de olieprijzen stevig in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 6,3 procent tot 39,37 dollar. Brentolie kostte 5,6 procent meer op 41,74 dollar per vat.