„Trump wil uit postverdrag met China stappen”

Donald Trump heeft naar verluidt weer iets nieuws bedacht om China te pesten in zijn handelsconflict met het Aziatische land. Volgens The New York Times zou de Amerikaanse president van plan zijn om de Verenigde Staten terug te trekken uit een 144 jaar oud postverdrag. Dat verdrag regelt dat Chinese bedrijven tegen een voordelig tarief kleine pakketjes naar de VS kunnen verzenden.

De krant baseert zich op ingewijden. Zij zeggen dat het Witte Huis mogelijk woensdag al met een officiële aankondiging komt. Eerder deze week zinspeelde Trump in een televisie-interview nog op extra importheffingen op Chinese producten. De VS hebben in drie verschillende rondes al tarieven opgelegd op in totaal 250 miljard dollar aan Chinese goederen.

Het idee om nu dit voor China lucratieve postverdrag aan te pakken valt goed in delen van het Amerikaanse bedrijfsleven. De National Association of Manufacturers vindt het verdrag maar een „verouderde regeling”, die alleen maar bij zou dragen aan de stroom van namaakgoederen en gevaarlijke drugs die vanuit China de VS binnenkomen.