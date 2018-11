Trump wil subsidies GM intrekken

De Amerikaanse president Donald Trump wil alle subsidies voor General Motors (GM) intrekken, waaronder het geld dat naar de Amerikaanse automaker vloeit voor de ontwikkeling van elektrisch rijden. Trump is ontstemd over de beslissing van GM om fabrieken in Noord-Amerika te sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie.

Trump is vooral boos over het feit dat er door GM vooral in Noord-Amerika wordt ingegrepen en niet in landen als Mexico en China. Hij wijst er in zijn bericht op Twitter op dat GM in de crisisjaren door de VS in leven is gehouden. De aankondiging van het bedrijf bestempelde hij als stank voor dank.

In totaal schrapt GM meer dan 14.000 banen. Het gaat om zo’n 15 procent van alle medewerkers, waaronder een kwart van alle managementfuncties. Eind 2019 valt bovendien het doek voor twee fabrieken buiten het continent.

GM heeft volgens Trump een gok genomen toen het een aantal jaren geleden fabrieken in Mexico en China bouwde. „Verwacht maar niet dat die gok zich zal uitbetalen”, dreigde de president. „Ik ben hier om de Amerikaanse werknemers te beschermen.”

Consumenten die een volledig elektrisch aangedreven voertuig aanschaffen krijgen momenteel een belastingvoordeel van 7500 dollar. Dit voordeel wordt minder naarmate er van een bepaald model auto meer dan 200.000 zijn verkocht. Tesla heeft die grens al bereikt en GM is naar verwachting de volgende producent die de grens zal slechten. Beide bedrijven proberen Washington er toe te bewegen de regeling uit te breiden.