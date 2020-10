'Trump wil ook restricties opleggen aan Chinese betaalplatforms'

De regering-Trump onderzoekt naar verluidt of er restricties kunnen worden opgelegd aan de betaalplatformen van de Chinese techreus Tencent en het eveneens Chinese betalingsbedrijf Ant Group, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De regering-Trump meent dat de nationale veiligheid door de betaalplatformen in het geding is. Er zou worden gewerkt aan een plan om de systemen van Tencent en Ant te beperken. Via de systemen zou Peking toegang hebben tot bank en persoonsgegevens van honderden miljoenen mensen.

Het is niet bekend of er een plan van aanpak is gepresenteerd aan president Donald Trump. De kwestie zou wel zijn besproken, daags voordat Trump werd geveld door het coronavirus. De kwestie zou de toch al slechte verhoudingen tussen China en de VS verder onder druk kunnen zetten.

Het is niet voor het eerst dat Trump en de zijnen Chinese ondernemingen aanpakken. Verschillende bedrijven, waaronder techreus Huawei staan vanwege vermeende spionagepraktijken op een zwarte lijst. Verder draait de regering Trump ook de duimschroeven aan bij chatdienst WeChat en filmpjesapp TikTok, onderdeel van ByteDance. Deze moeten wat Trump betreft uit de appstores worden verbannen.