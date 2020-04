Trump wil in gesprek met Saudi’s en Russen over olieprijs

De Amerikaanse president Donald Trump wil met Rusland en Saudi-Arabië om de tafel over de ongekende daling van de olieprijzen van de afgelopen weken. „We gaan met elkaar zitten en dan kijken we wat we kunnen doen”, aldus Trump.

De olieprijzen zijn in een vrije val geraakt, niet alleen door de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar ook door onenigheid tussen Saudi-Arabië en Rusland over de te volgen prijsstrategie. Beide landen overspoelen sindsdien de markt in een gevecht om marktaandeel.

Trump zegt dat hij de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en de Russische president Vladimir Poetin heeft aangesproken op de situatie, die ook de Amerikaanse olie-industrie hard raakt. „De twee landen zijn het aan het bespreken” , zegt hij. „En ik schuif daarbij aan op een gepast moment, als dat nodig is.”