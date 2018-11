„Trump wil handelsdeal met China”

De Amerikaanse president Donald Trump wil een handelsovereenkomst tekenen met zijn Chinese collega Xi Jinping, tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Trump heeft naar verluidt hoge ambtenaren aan het werk gezet om voorwaarden op papier te zetten.

De beweging van Trump volgt op zijn telefoongesprek met Xi op donderdag. Het Amerikaanse staatshoofd omschreef dat gesprek op Twitter al als „lang en erg goed”. De conversatie zou voornamelijk over handel zijn gegaan, maar ook over Noord-Korea.

Ook China liet weten dat het telefoongesprek „positief” was. Peking benadrukt verder dat bilaterale handel in principe voordelig is voor beide partijen.

Het overleg van donderdag is het eerste telefoongesprek tussen het Amerikaanse en het Chinese staatshoofd in zes maanden waarover openlijk wordt bericht. Het onderhoud komt na maanden van oplopende handelsspanningen, waarbij de VS importtarieven op Chinese goederen instelden en het Aziatische land telkens met gelijke maatregelen terugsloeg. Een voorstel voor een nieuwe handelsovereenkomst zou worden gezien als staakt-het-vuren in deze handelsoorlog.

Trump beklaagde zich lange tijd over het handelstekort dat de VS hebben met China en wil onder meer dat de Volksrepubliek meer Amerikaanse goederen importeert. Hij beschuldigt China ook van oneerlijke handelspraktijken. Het is nog niet duidelijk of hij bereid is water bij de wijn te doen voor een nieuwe handelsdeal.