Trump wil biljoenen bezuinigen

De Amerikaanse president Donald Trump wil de komende tien jaar in totaal 3,6 biljoen dollar, omgerekend circa 3200 miljard euro, gaan bezuinigen op de overheidsuitgaven. Het gaat onder meer om bezuinigingen op steun en ziektekostenvergoedingen voor arme mensen, landbouwsubsidies en overheidsinstellingen.

Het budget van Trump voor het fiscale jaar 2018 dat in oktober begint, wordt dinsdag voorgelegd aan het Amerikaanse Congres. Zo moet de komende tien jaar ruim 800 miljard dollar worden bezuinigd op Medicaid, dat gezondheidszorg regelt voor arme mensen, en nog eens meer dan 192 miljard dollar op voedselbonnen. Bij landbouwsubsidies gaat het om 38 miljard dollar. Tevens wordt zwaar bezuinigd op aflosregelingen voor studentenleningen.

Ook wordt geld bespaard op overheidsinstanties bijvoorbeeld door te snijden in pensioenvoorzieningen van federale werknemers. Daarnaast zal er enorm worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, de Amerikaanse posterijen US Postal Service en milieubeschermingsdienst EPA.

Er wordt wel extra geld vrijgemaakt voor landelijk zwangerschapsverlof, defensie en veiligheid, en investeringen in infrastructuur. Ook is geld gereserveerd voor het begin van de bouw van de muur langs de grens met Mexico. Verder zouden huishoudens en bedrijven een belastingverlaging krijgen, wat een belangrijke verkiezingsbelofte was van Trump.

De begroting is gebaseerd op een groei van de Amerikaanse economie met 3 procent aan het einde van de eerste termijn van Trump in 2021, wat door economen overigens als erg optimistisch wordt gezien.

Het Witte Huis stelt dat met het budget een „nieuw fundament wordt gelegd voor de grootsheid van Amerika”, waarbij door de ogen van belastingbetalers naar de overheidsuitgaven werd gekeken. Het is de bedoeling dat binnen tien jaar de Amerikaanse begroting in evenwicht wordt gebracht.

Trump zal zelf niet aanwezig zijn bij de bekendmaking van zijn begrotingsplannen. Hij is momenteel bezig met een toer naar het Midden-Oosten en Europa. Dat is zijn eerste buitenlandse reis sinds het aantreden als president in januari.

Het is overigens maar de vraag hoe de plannen door het Congres worden ontvangen. Zowel Republikeinen als Democraten hebben veel kritiek geuit op de plannen van Trump.