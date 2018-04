Trump weer kritisch over Amazon

Donald Trump houdt het door hem fel bekritiseerde Amazon nog altijd in het vizier. De Amerikaanse president beschuldigt het webwinkelbedrijf van oneerlijke concurrentie en „onderzoekt de zaak”, zei hij donderdagnacht tegen een groep journalisten in zijn dienstvliegtuig.

Trump hekelt Amazon wegens vermeende belastingontwijking. Donderdag bracht hij het bedrijf van Jeff Bezos nog in verband met een belastinggeschil voor het Amerikaanse hooggerechtshof, dat draait om de vraag of onlinebedrijven omzetbelasting moeten betalen in staten waar ze geen fysieke vestiging hebben maar wel geld verdienen. Amazon is zelf niet direct betrokken bij die zaak.

Eerdere dreigementen van het Witte Huis zorgden telkens voor een koersdaling van Amazon. Zo verloor het aandeel een week geleden nog 2 procent na een boze tweet van Trump. Na het uitblijven van concrete maatregelen begon het techbedrijf dinsdag weer aan een opmars op de beurs.