Trump waarschuwt China over handelsdeal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een waarschuwing gegeven aan China in het slepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Trump schreef op Twitter dat hij zich harder zal opstellen in zijn eventuele tweede termijn als er geen handelsdeal wordt bereikt vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

In zijn tweet meldde Trump dat de Verenigde Staten het heel goed doen in de onderhandelingen met China. Volgens Trump zou China heel graag met een nieuwe regering zaken doen, zodat ze door kunnen gaan met het in zijn ogen oplichten van de VS op het vlak van handel.

De Republikein Trump heeft in het verleden vaker gezegd dat hij denkt dat Peking de handelsgesprekken probeert te vertragen, met de hoop dat een Democratische kandidaat de presidentsverkiezingen in 2020 wint. China denkt dat er een betere handelsdeal uitgesleept kan worden met een Democraat in het Witte Huis, zo redeneert Trump.

Afgelopen weekeind escaleerde het handelsconflict tussen de VS en China door het ingaan van nieuwe wederzijdse importheffingen. Beide partijen willen later deze maand in Washington opnieuw om tafel gaan, maar er is nog geen akkoord bereikt over een datum voor dat overleg, meldden ingewijden.