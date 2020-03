Trump vindt renteverlaging Federal Reserve geweldig

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verheugd gereageerd op de renteverlaging van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken haalde een vol procentpunt af van de rente waardoor die tussen de 0 en 0,25 procent uitkomt. Trump noemde dat „geweldig” en „goed nieuws”.

Ook het feit dat de Fed zijn opkoopprogramma voor obligaties en schatkistpapier weer opstart, kon op Trumps goedkeuring rekenen. De president zei van het hele pakket maatregelen „heel blij te worden”.

Trump heeft al geruime tijd kritiek op de Fed omdat de Amerikaanse rente relatief hoog was ten opzichte van die in andere landen. Voor zijn aantreden was het nog heel ongebruikelijk dat de Amerikaanse president openlijk het rentebeleid bekritiseerde. Met twee onverwachtse rentestappen is de Amerikaanse rente binnen enkele weken met 1,5 procentpunt teruggebracht.