Trump verwacht snel herstel Amerikaanse economie

President Donald Trump voorziet een snel herstel van de Amerikaanse economie. Die gaat nu nog gebukt onder de coronacrisis. Maar wijzend naar de meevallende cijfers over de werkloosheid riep Trump staten op de teugels wat betreft de coronamaatregelen wat meer te laten vieren.

Afgelopen maand kwamen er in de VS tegen de verwachting in ruim 2,5 miljoen banen bij ten opzichte van april. Daardoor daalde de werkloosheid in de grootste economie van de wereld in mei tot 13,3 procent. Economen rekenden er in doorsnee juist op dat de werkloosheid vanwege de coronacrisis zou zijn toegenomen.

Ook George Floyd, de zwarte Amerikaan die door hardhandig politieoptreden om het leven kwam, waarna een reeks van protesten volgde, zou tevreden zijn geweest met de sterke cijfers, zei de president tijdens een persconferentie in Washington. „Het is een geweldige dag voor hem en een geweldige dag voor iedereen.” Trump sprak ook over een „grote dag” in termen van gelijkheid, maar liet in het midden waar hij exact op doelde. Terwijl de algehele werkloosheid daalde, steeg het percentage van zwarte Amerikanen die zonder werk zitten tot 16,8 procent.

Verder benadrukte Trump dat slecht beleid het enige is dat het herstel van de economie kan stoppen. Als voorbeeld noemde hij „slechte linkse politiek, belastingverhogingen en nieuwe groene deals”, verwijzend naar de aanstaande verkiezingen en de beoogde koers van de Democraten.

Trump ging ook in op de verhouding met China. Volgens hem is niet zeker of de Verenigde Staten ooit goed overweg kunnen met China. Hij zei ook op een andere manier te kijken naar de eerder tussen de landen overeengekomen eerste fase van de handelsdeal. Volgens Trump zal de Chinese economie de Amerikaanse economie niet kunnen bijhouden.

Hij benadrukte dat het nog steeds goed zou zijn als China en de VS goed met elkaar overweg kunnen. „Ik laat het weten als dat gebeurt”, aldus Trump.